Un talento al giorno, Jadon Sancho: dal City al Dortmund

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il suo è stato uno dei trasferimenti più chiacchierati dell'estate quando si parla di giovani talenti pronti a spiccare il volo: Jadon Sancho, ala sinistra di grande estro e rapidità, ha confermato l'intenzione e la politica del Borussia Dortmund, che da almeno due anni sta facendo razzia dei migliori talenti europei, specie di quelli d'attacco, per metterli a disposizione gradualmente della prima squadra. Significativo l'esempio di Dembele, ma non solo. L'inglese, ma di chiare origini trinidadiane, ha scelto il settore giovanile giallonero rifiutando la corte di diversi club inglesi e lasciando un academy di grande spessore come quella del Manchester City.

Nome: Jadon Sancho

Data di nascita: 25 marzo 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Alex Oxlade-Chamberlain