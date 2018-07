Un talento al giorno, Jaminton Campaz: la scheggia del Tolima

Fumata bianca in arrivo. La Roma ha trovato il suo portiere e l’identikit risponde al nome di Robin Olsen: ovvero quella che per Monchi è sempre stata la prima scelta. I giallorossi e il Copenaghen hanno infatti reperito un accordo di massima, e soprattutto l’estremo difensore ha...

Veloce e imprevedibile, Jaminton Campaz può diventare un esterno esplosivo. Classe 2000, il talento colombiano d'altronde ha già conquistato grazie alle sue qualità un ruolo da protagonista con le formazioni giovanili del Deportes Tolima e con l'Under 17 del suo Paese. Il suo idolo? Cristiano Ronaldo. Anche se il ruolo non è lo stesso, Campaz ha sempre dichiarato infatti di ammirare la personalità e la mentalità vincente dell'astro portoghese. Dotato di un baricentro piuttosto basso, la promessa dei cafeteros vanta un ottimo dribbling, un mancino interessante e anche un buon senso del gol, oltre a un'impressionante resistenza che gli consente di coprire tutta la fascia. Un primo Armero, insomma, ma più offensivo. Col sogno di diventare grande in Colombia e nel mondo.

