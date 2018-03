Un talento al giorno, Jann-Fiete Arp: il futuro dell'attacco tedesco

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Germania non ci sono dubbi: è Jann-Fiete Arp il futuro dell'attacco teutonico, ancor più di Timo Werner, già molto stimato in ambienti federali e non solo. Centravanti completo, in grado di agire sia come attaccante di riferimento che come giocatore più di movimento: di certo non vale la pena allontanarlo dall'area di rigore, dove ha dimostrato di sapere essere letale. In zona Amburgo c'è però un po' di preoccupazione per un contratto in scadenza a giugno 2019.

Nome: Jann-Fiete Arp

Data di nascita: 6 gennaio 2000

Nazionalità: tedesco

Squadra: Amburgo

Ruolo: attaccante

Assomiglia a: Miroslav Klose