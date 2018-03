Un talento al giorno, Jarlan Barrera: la scheggia impazzita

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In questa settimana si trasferiamo in Colombia, in particolare nella Liga Águila I, primo livello del calcio Cafetero, parlando in particolare di Jarlan Barrera, uno dei golden boy della nuova generazione. Nelle movenze e nel fisico ricorda tantissimo il connazionale Muriel, magari più "selvatico" dal punto di vista tattico ma con lo stesso istinto, che lo porta allo scatto continuo, specie nello spazio, in attesa del pallone giusto con cui beffare la difesa. Questo non vuol certo dire che non sappia cavarsela nello stretto, grazie ai fondamentali di cui madre natura lo ha dotato e che ha comunque affinato nel massimo campionato colombiano.

Nome: Jarlan Barrera

Data di nascita: 16 settembre 1995

Nazionalità: colombiano

Ruolo: seconda punta

Squadra: Junior FC

Assomiglia a: Luis Muriel