Un talento al giorno, Javairo Dilrosun: il bacino olandese per la sinistra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Esterno dotato di ottimo fisico, davvero una potenza in campo aperto ma capace di fare la differenza anche nello stretto. Un classe 1997 di cui si parla un gran bene ma che difficilmente avrà la possibilità di mettersi in luce con la maglia del Manchester City, ma che in molte stanno corteggiando grazie alle sue grandi qualità. Javairo Dilrosun si potrà migliorare in Bundesliga grazie anche ad un club che crede nei giovani al tal punto da fare la lotta alle ricche formazioni inglesi pur di portarlo a casa.

Nome: Javairo Dilrosun

Data di nascita: 22 giugno 1996

Nazionalità: olandese

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Jean-Paul Boëtius