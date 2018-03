Un talento al giorno, João Carvalho: il Benfica pensa al futuro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tecnica e grande capacità di assist, ma anche un ruolo in campo non ancor ben definito ed un fisico esile che mal si concilia con il calcio moderno: ma João Carvalho rimane un talento in grado di far sognare in grande il Benfica, club che lo ha allevato sin dalla tenera età e che ora se lo gode in Prima Squadra. Trattasi di un'ala/trequartista dai piedi sopraffini, in grado di mettere in porta l'attaccante in qualsiasi momento e di creare pericoli ogni volta che il pallone transita dalle sue parti.

Nome: João Carvalho

Data di nascita: 9 marzo 1997

Nazionalità: portoghese

Ruolo: ala destra/sinistra

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Nani