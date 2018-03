Un talento al giorno, Joe Gomez: la fortuna di ogni allenatore

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

20 anni e un futuro da perno della Nazionale inglese davanti: per Joe Gomez il destino sembra segnato, in virtù di un fisico da centrale di difesa e di una rapidità che lo rende il terzino ideale. Klopp non ci ha pensato un secondo nel proporlo come titolare del suo Liverpool e Gomez ha dimostrato una personalità fuori dal comune, andando a prendersi anche la maglia della Nazionale. Capace di giocare indifferentemente a destra, sinistra o al centro, rappresenta il sogno proibito di ogni allenatore. A goderselo è il Liverpool e quindi Jürgen Klopp.

Nome: Joe Gomez

Data di nascita: 6 agosto 1997

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Lilian Thuram