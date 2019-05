Un talento al giorno, Jordy Caicedo: Zapata e Suarez si fondono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Jordy Caicedo è un centravanti moderno, che possiede le accelerazioni di Luís Suárez, la forza fisica di Duván Zapata e il dinamismo di Griezmann. Con queste caratteristiche ci sono tutte le premesse perché diventi in breve un protagonista del calcio internazionale. Per il momento però è solo una buona promessa. Il giovane ecuadoriano è una opzione eccellente per le squadre che giocano col baricentro basso e sfruttano il contropiede; è capace di portar palla per più di 50 metri, in velocità e senza perdere il respiro. Le sua falcate sono ampie e le finalizzazioni quasi sempre vincenti. Non è facile fare da perno isolato in avanti, ma Caicedo sta diventando piano piano un esperto in materia. All'interno dell'area avversaria ha un'eccellente percentuale di gol segnati.

Nome: Jordy Josué Caicedo Medina

Data di nascita: 18 novembre 1997

Nazionalità: ecuadoriana

Ruolo: centroavanti

Squadra: El Nacional (ECU)

Assomiglia a: Ciro Immobile