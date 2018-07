Un talento al giorno, Juan "Chumi" Brandariz: mister 100 milioni

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ha fatto discutere, e molto, in Spagna, il recentissimo rinnovo col Barcellona di Juan "Chumi" Brandariz. Non per le qualità del giocatore, ampiamente all'altezza della maglia che porta, né per i tempi del prolungamento, piuttosto per la clausola rescissoria presente nel suo nuovo contratto: 100 milioni di euro. Numeri non comuni per un classe 1999, appena maggiorenne quindi, che però ha dimostrato di essere un quasi predestinato, un giocatore su cui il Barca potrà contare per almeno un paio di decadi.

Nome: Juan "Chumi" Brandariz

Data di nascita: 3 febbraio 1999

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Carles Puyol