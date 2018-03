Un talento al giorno, Juan Manuel Boselli: il Messi con origini italiane

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sangue uruguaiano ma discendenza italiana (FIGC, non perdiamo tempo!). Juan Manuel Boselli, talento classe 1999 del Defensor Sporting, stupisce non solo per la somiglianza con il più grande numero 10 del mondo, ma anche per la naturalezza con cui scende in campo, spesso e volentieri affrontando calciatori di dieci anni più grandi, o anche di più. Le caratteristiche sono quelle che vi aspettereste: sinistro vellutato, passo felpato, capacità di inserirsi in area di rigore per fornire alle punte assist molto interessanti o concludere in prima persona con il suo mancino, preciso e violento.

Nome: Juan Manuel Boselli

Data di nascita: 9 novembre 1999

Nazionalità: uruguaiana-italiana

Ruolo: seconda punta

Squadra: Defensor Sporting

Assomiglia a: Lionel Messi