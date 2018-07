Un talento al giorno, Juan Ontiveros: il gioiello del Malaga

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Javier Ontiveros, esterno offensivo di proprietà del Malaga, è uno dei talenti più cristallini del calcio spagnolo. Classe '97 Ontiveros è un esterno puro, dotato di grande tecnica e velocità che lo rendono letale nell'uno contro uno. Nelle giovanili spesso veniva schierato a sinistra, in modo da poter rientrare sul destro per calciare, ma da quando è in prima squadra gioca come ala destra pura, con due compiti precisi: creare la superiorità numerica e rifornire le punte con tanti crosso al bacio.

Nome:Javier Ontiveros

Data di nascita: 9/09/1997

Nazionalità: spagnola

Ruolo: ala destra

Squadra: Malaga

Assomiglia a: Juan Cuadrado