Un talento al giorno, Julien Serrano: centrale eclettico pronto a esplodere

Centrale di spessore ma anche dotato di grande eclettismo, il francese Julien Serrano ha esordito da titolare col Monaco lo scorso weekend con il Caen e si è meritato subito ampi elogi per la sua condotta in campo. Jardim si è fidato senza problemi di un giovane testato a lungo in allenamento in questo finale di stagione. Mancino di piede, è in grado di giostrare anche come terzino, dalla natura molto difensiva naturalmente e per questo lo abbiamo avvicinato a Theo Hernandez, giocatore di grande prospettiva del Real Madrid e anche lui francese.

Nome: Julien Serrano

Data di nascita: 13 febbraio 1998

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Theo Hernandez