Un talento al giorno, Kamal Bafounta: piccoli Pogba crescono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Piccoli Pogba crescono in Ligue 1. Forse "piccolo" non è proprio la parola giusta per descrivere Kamal Bafounta, giovanissimo centrocampista classe 2002 del Nantes: 193 centimetri di altezza per 84 chili, un vero e proprio colosso vista la giovane età. Bafounta è senza dubbio uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico francese, tanto da attirare l'attenzione di diversi club di Premier League. Su tutti l'Everton, con i Toffees che hanno inviato i propri scout per visionare da vicino il baby prodigio, che il Nantes rischia di perdere a fine stagione per pochi spiccioli (il premio formazione), visto che il ragazzo non ha ancora firmato un contratto da professionista.

Nome: Kamal Bafounta

Data di nascita: 8 gennaio 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Nantes

Assomiglia a: Paul Pogba