Un talento al giorno, Karlo Letica: sulla scia dei grandi croati del Real

E' entrato nel mirino niente di meno che del Real Madrid, pronto a scucire soldi importanti per affiancarlo a Keylor Navas: Karlo Letica, giovane portiere croato dell'Hajduk Spalato ha dimostrato una personalità non comune per un ragazzo classe 1997. Gigante di oltre due metri, non difetta certo nel fisico, quanto forse nel gioco di gambe, cosa peraltro normalissima vista l'altezza. Un particolare che potrebbe migliorare facilmente in Spagna. L'augurio che possiamo fargli noi, ma che di certo si augura lui stesso, è di proseguire nella striscia di grandi croati che hanno vestito la maglia del Real Madrid, ultimi dei quali Modric e Kovacic.

Nome: Karlo Letica

Data di nascita: 11 febbraio 1997

Nazionalità: croato

Ruolo: portiere

Squadra: Hajduk Spalato

Assomiglia a: Danijel Subašić