Un talento al giorno, Ki-Jana Hoever: il ribalta azione olandese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Liverpool lavora per il presente ma soprattutto per il futuro e sta ragionando su una possibile offerta per la stellina del calcio olandese, il 16enne Ki-Jana Hoever dell'Ajax. Hoever nella scorsa settimana si è allenato con il Liverpool che ora sta pensando seriamente di metterlo sotto contratto: dal punto di vista tecnico-tattico parliamo di un laterale di grande corsa capace di ribaltare l'azione rapidamente con le sue frequenti scorribande sulle fasce laterali: adattabile anche a centrale, dà comunque il meglio di sè come terzino, proprio per la sua capacità di inserimento senza palla.

Nome: Ki-Jana Hoever

Data di nascita: 18 gennaio 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Dani Alves