Un talento al giorno, Konstantinos Galanopoulos: il Verratti di Atene

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Verratti di Grecia può essere senza dubbio il regista dell'AEK Atene Konstantinos Galanopoulos, centrocampista classe 1997 dalle caratteristiche del tutto simili a quelle dell'italiano ma in forza ad un'altra squadra che rappresenta la capitale, stavolta di Grecia. Specialista in accelerazioni in grado di spezzare in due le difese avversa e in lanci millimetrici utili a trovare l'attaccante in mezzo all'area di rigore. Un gioiello che è già titolare a 19 anni è che può solo migliorare.

Nome: Konstantinos Galanopoulos

Data di nascita: 28 dicembre 1997

Nazionalità: greco

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: AEK Atene

Assomiglia a: Marco Verratti