Un talento al giorno, Krepin Diatta: la freccia nera del Bruges

Parliamo oggi del talento senegalese Krepin Diatta, attaccante esterno di velocità e grandi doti atletiche che si è messo in evidenza nelle ultime settimane grazie al club e alla Nazionale Under 20 africana. Come molti talenti africani ha iniziato dai paesi scandinavi: prima in Norvegia, Oslo e poi Sarpsborg, per poi passare al più tecnico campionato belga, dove si è messo in luce col Bruges. Molto dotato dal punto di vista atletico, deve sicuramente crescere in temini di altruismo e ripiegamenti difensivi, ancora piuttosto rari nel suo modo di giocare. Capace di giocare come attaccante centrale, può adattarsi facilmente anche sulle corsie.

Nome: Krepin Diatta

Data di nascita: 25 febbraio 1999

Nazionalità: senegalese

Ruolo: attaccante

Squadra: Club Bruges

Assomiglia a: David Suazo