Un talento al giorno, Leandro Otormín: Gattuso, ma sulla fascia

Ala destra naturale, ma adattabile anche come esterno di sinistra, Leandro Otormín è diventato un perno della formazione Under 17 della Celeste, conquistandosi la stima anche del selezionatore dell'Under 20. A 21 anni il momento della maturazione sembra essere arrivato: parliamo di un esterno destro con la garra di un mediano, ma con la tecnica di un vero esterno. Un uruguaiano vero, che non molla mai un centimetro, lottando per raggiungere il risultato con ogni fibra del proprio corpo. Un giocatore che appare già pronto per l'Europa e che ha solo bisogno di un pizzico di fiducia.

Nome: Leandro Otormín

Data di nascita: 30 luglio 1996

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: ala destra

Squadra: Club Nacional

Assomiglia a: Matías Aguirregaray