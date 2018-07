Un talento al giorno, Lenny Pintor: il nuovo Dembele arriva dal Brest

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Francia, che oggi si gioca il Mondiale, è una delle nazionali più giovani della kermesse russa. Negli ultimi anni i cugini d'oltralpe hanno sfornato tantissimi talenti, uno di questi si chiama Lenny Pintor, classe 2000 del Brest, considerato in patria come il nuovo Dembele. Rapido e veloce, può giocare anche come punta centrale. Abilissimo nell'uno contro uno, deve crescere dal punto di vista fisico vista la giovanissima età.

Nome: Lenny Pintor

Data di nascita: 5 agosto 2000

Nazionalità: francese

Squadra: Brest

Ruolo: esterno offensivo

Assomiglia a: Ousmane Dembélé