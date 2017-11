Un talento al giorno, Leonardo Sánchez: il gioiello del guaraní

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se Vinicius Junior è considerato il nuovo Neymar, Leonardo Sánchez è senza dubbio il nuovo Sergio Aguero: considerato già ora, a 17 anni, un nuovo crack del calcio mondiale, l'attaccante paraguaiano è senza alcun dubbio un talento cristallino del calcio sudamericano, che lo ha scoperto già durante l'ultimo Sudamericano Under 20. Accelerazioni improvvise, tiri precisi, inserimenti senza palla e un fiuto del gol evidente rendono Sanchez un punto di riferimento per gli scout europei attivi in Sudamerica.

Nome: Leonardo Sánchez

Data di nascita: 27 gennaio 2000

Nazionalità: paraguayana

Ruolo: fantasista

Squadra: Olimpia Asunción

Assomiglia a: Kun Aguero