Un talento al giorno, Lincoln: per l'Europa servirà un maxiassegno

Rubinegro blindato: Lincoln Correa dos Santos, semplicemente noto come Lincoln, ha deciso di legare il proprio presente e futuro al Flamengo con un contratto quinquennale mirato a far capire a tutte le pretendenti che per portarlo via dal Brasile servirà un assegno lungo e con tanti zeri.

Nome: Lincoln

Data di nascita: 12 gennaio 2000

Nazionalità: brasiliano

Squadra: Flamengo

Ruolo: attaccante

