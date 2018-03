Un talento al giorno, Lucas Paquetá: la stellina rubro-negra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ciuffo ribelle, enormi dosi di qualità ed una intelligenza superiore che lo ha fatto salire alla ribalta in un momento non semplicissimo del Flamengo. Un talento al 100% rubro-negro, essendo cresciuto nella società di Rio de Janeiro per poi esordire con la stessa nel Brasilerao, diventando subito un punto di riferimento per Reinaldo Rueda, che lo utilizza da centrocampista laterale nel 4-2-3-1 ma anche da centrale nel nel 4-3-3. E Lucas Paquetá non fa una grinza, gioca dove il tecnico lo mette e non perde il proprio entusiasmo travolgente, né la grinta che contraddistingue il suo gioco aggressivo ma che combina anche una buona dose di qualità.

Nome: Lucas Paquetá

Data di nascita: 27 agosto 1997

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Flamengo

Assomiglia a: Ramires