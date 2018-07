Un talento al giorno, Luis Maximiano: un vero cuore neroverde

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Sampdoria prova il colpo tra le macerie dello Sporting Lisbona: è di ieri la notizia di un'offensiva per il giovane Luis Maximiano, portiere classe '99. Il giocatore, stando alla stampa lusitana, sarebbe però intenzionato a restare allo Sporting e proprio per questo avrebbe al momento declinato la proposta blucerchiata, così come quella arrivata dal Chievo. Trattasi di un giocatore estremamente atletico e dotato in termini di capacità di riempire la porta, abile anche nelle uscite e col gioco tra i piedi, in piena tradizione iberica.

Nome: Luis Maximiano

Data di nascita: 10 maggio 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: portiere

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Rui Patricio