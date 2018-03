Un talento al giorno, Luka Markovic: il nuovo attaccante del Crotone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel 2015 la Roma di Walter Sabatini aveva messo gli occhi per prima sul talento allora 15enne Luka Markovic. Il giovane serbo è stato due volte in prova con il club capitolino e tre con il Liverpool, ma ha continuato a giocare nei campionati giovanili del suo Paese fino alla fine dello scorso mercato, quando si è svincolato dal Cukaricki. Su di lui, nella scorsa estate, c'erano anche Bayern Monaco, Basilea, Benfica e Lille, oltre a Napoli, Bologna, Atalanta e Torino: alla fine l'ha spuntata il Crotone, che ne ha annunciato il tesseramento lo scorso venerdì. Un colpo di mercato in prospettiva della società pitagorica, una scommessa da vincere nel lungo periodo.

Markovic, che ha compiuto 18 anni lo scorso 19 febbraio, gioca nelle nazionali giovanili della Serbia e ha vestito le maglie della Stella Rossa e del Cukaricki, disputando anche la Youth Europa League. È un vero e proprio cecchino dell’area di rigore: gran fisico, forte nel gioco aereo e con un grandissimo fiuto del gol. Un centravanti vecchio stampo, su cui Walter Zenga dovrà lavorare tanto.

Nome: Luka Markovic

Data di nascita: 19 febbraio 2000

Nazionalità: serba

Ruolo: attaccante

Squadra: Crotone

Assomiglia a: Aleksandar Mitrović