Un talento al giorno, Manu Morlanes: nuovo Fabregas versione amarilla

Il Villarreal si conferma ancora una volta grande fucina di talenti. Oggi, infatti, parliamo del classe '99 Manu Morlanes. Ex capitano della Nazionale Under 17 spagnola, il centrocampista di proprietà del Sottomarino giallo è un classico playmaker che può giostrare sia davanti alla difesa che come mezzala o, all'occorrenza, anche in posizione di trequartista. Dotato di una buona visione di gioco e ottimi mezzi tecnici, Morlanes si è ritagliato in poco tempo il ruolo di titolarissimo nel Villarreal B e quest'anno ha già esordito tra i grandi nella gara di Europa League col Tel Aviv dello scorso 7 dicembre. In attesa del tanto agognato debutto in Liga, quello che in patria considerano il giovane possibile erede di Cesc Fabregas, continua così a bruciare le tappe e attirare l'interesse di numerosi top club mondiali.

Nome: Manu Morlanes

Data di nascita: 12 gennaio 1999

Nazionalità: spagnola

Squadra: Villarreal

Ruolo: centrocampista

Assomiglia a: Cesc Fabregas