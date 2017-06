Un talento al giorno, Mariusz Stepinski: dalla Polonia per stupire la Ligue1

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Secondo Europeo di fila per Mariusz Stepinski, che dopo aver partecipato (ma senza scendere in campo, ndr) a quello della Nazionale maggiore l'estate scorsa, quest'anno è "sceso" in Under 21 per prendere parte all'edizione casalinga, approfittando dell'assenza del titolare Milik. Dotato di ottimo fisico, ma capace anche di giocare al fianco di un centravanti, Stepinski stupisce per il fiuto del gol e la grande padronanza dei fondamentali di un attaccante: rapido nello stretto, opportunista e cattivo, ha dimostrato al Nantes di poter dire la sua anche in un campionato in crescita come quello francese. A Ranieri ora il compito di tramutare la stella in un campione affermato.

Nome: Mariusz Stepinski

Data di nascita: 12 maggio 1995

Nazionalità: polacca

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: Nantes

Assomiglia a: Robert Lewandowski