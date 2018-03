Un talento al giorno, Mark Frank Gorgos: la nuova scommessa viola

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La nuova scommessa di Pantaleo Corvino, per il settore giovanile della Fiorentina, si chiama Mark Frank Gorgos, portiere svedese classe 2000. Gorgos, dopo un periodo di prova a Catania lo scorso anno, è finalmente sbarcato in Italia, coi viola che lo hanno messo a disposizione della Primavera di Bigica, la quale si appresta a disputare il Torneo di Viareggio. Estremo difensore di appena 17 anni, in patria si parla benissimo di lui, anche per la personalità dimostrata nelle giovanili dell'AIK Solna.

Nome: Mark Frank Gorgos

Data di nascita: 26 maggio 2000

Nazionalità: svedese

Ruolo: portiere

Squadra: Fiorentina

Assomiglia a: Andres Isaksson