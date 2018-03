Un talento al giorno, Martin Graiciar: l'ennesima scommessa di Corvino

© foto di Giacomo Morini

Come da tradizione, Pantaleo Corvino ha messo a segno diversi colpi a effetto nel mercato estivo. Il dirigente della Fiorentina ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani talenti e anche stavolta ha mantenuto fede alla sua fama di scopritore. Tra i nuovi arrivi in casa Viola, c'è il 18enne attaccante della Repubblica Ceca Martin Graiciar. Il suo nome era già noto agli esperti dei settori giovanili perché nella stagione 2015-16 fu ingaggiato dall'Arsenal, dove però non ha avuto fortuna anche a causa di un infortunio. I Gunners non riscattarono il ragazzo, che ritornò così in patria, prima nel Viktoria Plzen e poi nello Slovan Liberec. Qui, nell'ultimo campionato, si è fatto apprezzare: sette presenze e tre assist, che gli sono valsi la convocazione con la rappresentativa Under-19 per disputare i campionati Europei di categoria. Graiciar è andato a segno nell'unica partita giocata da titolare, restando fuori nella semifinale persa contro l'Inghilterra il 12 luglio scorso, lo stesso giorno in cui Corvino ha chiuso la trattativa con lo Slovan. Pioli lo ha osservato per una settimana e ha deciso di mandarlo in prestito: è tornato di nuovo a Liberec, dove sta confermando le sue qualità: quattro reti e un assist in 11 match.

Martin Graiciar è una prima punta fisica ma molto agile. Abile nel gioco aereo, ha una buona tecnica, che gli consente di destreggiarsi nello stretto e saltare gli avversari in velocità. La speranza per i tifosi della Fiorentina è che segua le orme di Jakub Jankto e Patrik Schick, due connazionali che hanno impressionato nelle ultime stagioni. Per caratteristiche fisiche somiglia all'ex Liverpool Milan Baros.

Nome: Martin Graiciar

Data di nascita: 11 aprile 1999

Nazionalità: Rep. Ceca

Ruolo: centravanti

Squadra: Slovan Liberec (in prestito dalla Fiorentina)

Assomiglia a: Milan Baros