Un talento al giorno, Martin Terrier: le nouvelle Benzema

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno dei gioielli della nuova Francia Under 21, capolista con 11 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice nel proprio girone, è sicuramente il lionese Martin Terrier, un'ala di grandi velocità e tecnica capace di mettere il compagno spesso e volentieri davanti al portiere avversario, ma anche di concludere in prima persona con pericolosità. Il suo nome infatti è già alto nella classifica marcatori della competizione, anche se in Ligue 1 non riesce ad avere lo stesso rendimento vicino alla porta: sono solo tre infatti le marcature totalizzate con lo Strasburgo, che lo ha preso in prestito concedendogli minuti importanti, cosa che difficilmente il Lione avrebbe potuto fare.

Nome:Martin Terrier

Data di nascita: 4 marzo 1997

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Strasburgo

Assomiglia a: Karim Benzema