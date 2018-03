Un talento al giorno, Mason Mount: un nuovo Lampard per il Chelsea

© foto di Insidefoto/Image Sport

È dai tempi di John Terry che un prodotto dell'Academy del Chelsea non debutta in prima squadra. Per Mason Mount, però, sembra davvero questione di tempo: il trequartista classe 1999 sta completando il suo processo di maturazione nel Vitesse, dove i Blues lo hanno ceduto per permettergli di giocare con continuità e mostrare le grandi qualità già espresse nell'ultimo Europeo Under-19 vinto con la maglia dell'Inghilterra. In Olanda Mount ha disputato già 17 partite di campionato, condite da ben sei reti e due assist.

Mount è un trequartista dalla grande visione di gioco, un numero 10 che preferisce agire alle spalle della prima punta per rendersi pericoloso in fase realizzativa ma che può giocare anche come mezzala. La sua intelligenza tattica gli permette di trovare sempre la posizione giusta in campo e di rendersi utile in entrambe le fasi. Il ritorno a Stamford Bridge, per il ragazzo di Portsmouth, è sempre più vicino.

Nome: Mason Mount

Data di nascita: 10 gennaio 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: trequartista

Squadra: Vitesse (in prestito dal Chelsea)

Assomiglia a: Frank Lampard