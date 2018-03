Un talento al giorno, Matej Pulkrab: il Baros degli anni '90

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Centravanti della Repubblica Ceca Under 21, Matej Pulkrab è un attaccante dalle caratteristiche moderne e dal fisico importante, capace di giocare sia con un compagno d'attacco che reggere interamente il peso del reparto avanzato. Un calciatore su cui il movimento ceco crede fortemente, viste le tante presenze accumulate con le varie nazionali giovanili: lo abbiamo avvicinato a Baros per le caratteristiche fisiche simili e ovviamente la comune nazionalità. Rispetto all'ex Liverpool ha forse un pizzico di tecnica in meno, ma anche una etica del lavoro differente quando la carta d'identità segna 20 anni.

Nome: Matej Pulkrab

Data di nascita: 23 maggio 1997

Nazionalità: ceco

Ruolo: attaccante

Squadra: Slovan Liberec

Assomiglia a: Milan Baros