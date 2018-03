Un talento al giorno, Matheus Savio: la perla di Estoril

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Come spesso accade, Matheus Savio, gioiello brasiliano classe 1997, ha scelto il Portogallo come prima tappa europea della sua carriera: trattasi di un fantasista capace di giocare a tutto campo, cucendo gioco e andando anche in prima persona alla conclusione e all'assist. Se a qualcuno sembra un volto conosciuto, lo si vede alla sua partecipazione alla Coppa Carnevale/Viareggio Cup del 2014, in cui giocò ampiamente sottoetà. La possibilità di essere davvero protagonista con un piccolo club, l'Estoril, non è affatto da sottovalutare: nella formazione di , Matheus Savio è al centro del gioco della squadra, batte tutti i calci piazzati e gioca con la massima libertà tattica. Una condizione che può sicuramente accelerare la sua crescita individuale, prima del salto in una big del calcio portoghese, inevitabile.

Nome: Matheus Savio

Data di nascita: 15 marzo 1997

Nazionalità: portoghese

Ruolo: fantasista

Squadra: Estoril

Assomiglia a: Miralem Pjanic