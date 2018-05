Un talento al giorno, Matias Vargas: il Monito che stuzzica la Serie A

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Serie A ha messo gli occhi su Matias Vargas. Trequartista classe 1997, l'argentino d'altronde è uno dei talenti più interessanti della Primera Division. Fantasia, piedi buoni e senso del gol, così Vargas ha conquistato il ruolo da titolare nel Velez Sarsfield. Cresciuto nel settore giovanile del Fortin, oggi è sicuramente il giocatore che più riesce a cambiare gli equilibri in campo. Meglio persino della vecchia conoscenza del calcio italiano Mauro Zarate, fresco di ritorno a casa dopo l'esperienza negli Emirati Arabi. Alto poco meno di 170 centimetri, Vargas è stato ribattezzato in patria "El Monito" (la scimmietta) ed è una vera spina nel fianco per le difese avversarie. Una sorta di Papu Gomez ancora agli inizi della propria carriera. In Italia ci pensano Fiorentina e Lazio, ma l'impressione è quella che per portare via al Velez una delle sue più brillanti promesse serviranno non pochi milioni di euro.

Nome: Matias Vargas

Data di nascita: 8 maggio 1997

Nazionalità: argentina

Ruolo: trequartista

Squadra: Velez

Assomiglia a: Alejandro Papu Gomez