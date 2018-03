Un talento al giorno, Matias Viña: concretezza per la Celeste del futuro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

27 gettoni con l'Under 20 della Celeste parlano per Matias Viña, difensore di grande struttura che si sta disimpegnando ottimamente con il Club Nacional. Un difensore capace di giocare in almeno due posizioni con un rendimento sempre costante: con il suo club è schierato spesso e volentieri come laterale sinistro, mentre con la Nazionale giostra spesso e volentieri come centrale della difesa a quattro. Ha giocato in quella posizione sia nel torneo sudamericano che nel Mondiale Under 20, con ottimi risultati. I lettori più attenti lo ricorderanno in particolare per il gol che ha affossato il Brasile nel campionato continentale.

Nome: Matias Viña

Data di nascita: 9 novembre 1997

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Club Nacional

Assomiglia a: Patrice Evra