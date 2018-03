Un talento al giorno, Matthijs de Ligt: il predestinato dell'Ajax

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Matthijs de Ligt è solo l'ultimo prodotto del florido vivao dell'Ajax, squadra che da sempre fa dei giovani talenti il suo marchio di fabbrica. Difensore classe '99, è un centrale moderno e completo, in grado di calciare con entrambi i piedi. Forte fisicamente, domina il gioco aereo e fa dell'anticipo la sua arma migliore. Non è molto veloce, ma sa leggere benissimo l'azione ed è il primo regista della squadra. Il 21 settembre 2016, a soli 17 anni, ha esordito in prima squadra all’Amsterdam Arena andando a segno nel successo per 5-0 in Coppa d’Olanda contro il Willem II. Il ragazzo, blindato dai Lancieri, è seguito con attenzione da Barcellona, Arsenal e dai due club di Manchester.

Nome: Matthijs de Ligt

Data di nascita: 12 agosto 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Virgil van Dijk