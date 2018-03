Un talento al giorno, Maycon: nuovi Dunga crescono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se un tempo i centrocampisti metodisti erano una specialità argentina o uruguaiana, ma ben meno diffusi in Brasile, negli ultimi anni i carioca hanno sfornato una serie di specialisti nel ruolo davvero niente male. Rientra in questa categoria il classe 1997 del Corinthians Maycon: giocatore abile tecnicamente, ma non un fenomeno, atleticamente valido, ma non uno scattista, tatticamente molto intelligente, ma non un regista a tutto tondo. Un calciatore perfetto per giocare davanti alla difesa, bravo nel recupero palla e abile a rilanciare la manovra, che appare perfetto per il calcio moderno per favorire la "ripartenza", arma tipica di tante squadre europee e non solo.

Nome: Maycon de Andrade Barberan

Data di nascita: 15 luglio 1997

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Corinthians

Assomiglia a: Carlos Dunga