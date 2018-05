Un talento al giorno, Melayro Bogarde: buon sangue non mente

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Manchester United, Arsenal e City ma anche Chelsea e Liverpool hanno messo gli occhi su di lui. Non perché sia nipote di Winston Bogarde, ex giocatore dei Blues e meteora al Milan, ma per le indubbie qualità dimostrate nelle giovanili del Feyenoord: Melayro Bogarde, classe 2002 in forza al club di Rotterdam, è uno dei giovani della nuova generazione olandese che sta conquistando gli addetti ai lavori per una tecnica di base notevole oltre al fisico statuario che gli garantisce l'ottimo DNA. Un centrale di difesa che può solo accrescere il proprio bagaglio tecnico grazie al continuo miglioramento che consente il campionato olandese, a meno che un club inglese non decida di portarlo immediatamente tra i giovani della Premier.

Nome: Melayro Bogarde

Data di nascita: 28 maggio 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Feyenoord

Assomiglia a: Antonio Rudiger