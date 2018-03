Un talento al giorno, Michal Sacek: sognando l'Arsenal, alla Rosicky

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Capitano dell'Under 20 e capitano dell'Under 21, Michal Sacek è un giocatore già abituato a prendersi le sue responsabilità. E anche quelle dei propri compagni. Il talento classe 1996 è infatti un autentico punto di riferimento per le nazionali giovanili della Repubblica Ceca, ma anche per lo Sparta Praga. Motorino di centrocampo a cui non mancano certo tecnica e visione di gioco, Sacek è un calciatore instancabile, ottimo nell'interdizione e subito pronto anche in fase di ripartenza. In questa stagione si contano finora 13 presenze con la prima squadra granata, attualmente quinta in classifica in campionato. La strada da fare per diventare grande è ancora lunga e tortuosa, ma Sacek ha già un sogno ben definito nel cassetto: giocare un giorno con la maglia dell'Arsenal, come il suo idolo ed ormai ex compagno di squadra Tomas Rosicky.

Nome: Michal Sacek

Data di nascita: 19 settembre 1996

Nazionalità: ceca

Ruolo: centrocampista

Squadra: Sparta Praga

Assomiglia a: Tomas Rosicky