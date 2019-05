Un talento al giorno, Miguel Nazarit: attiva il Davinson Sanchez 2.0

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Miguel Nazarit è un centrale colombiano con la maturità di un veterano. Essendo molto veloce, chiude sempre molto bene uscendo dalla linea di marcatura. La sua copertura sulle fasce laterale è eccellente. Sa giocare bene palla al piede, è molto bravo nel gioco aereo, anche se deve ancora guadagnare un po’di massa muscolare. Nell’uno contro uno vince la maggior parte dei duelli in modo pulito, senza falli. Un difensore che ricorda Davínson Sánchez per la qualità del gioco aereo, per la tecnica e il coraggio nell’avanzare palla al piede e per la grande partecipazione al gioco aereo difensivo e offensivo. L'evoluzione di Miguel Nazarit è continua e sicuramente, fra pochi anni, giocherà in Europa.

Nome: Miguel Ángel Nazarit Mina

Data di nascita: 6 maggio 1998

Nazionalità: colombiana

Ruolo: Centrale

Squadra: Once Caldas / COL

Assomiglia a: Davínson Sánchez