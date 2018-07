Un talento al giorno, Nehuén Pérez: il dopo Gimenez è in casa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'Atletico Madrid si è assicurata, con l'acquisto di Nehuen Perez, un innesto di prospettiva certa in vista del proprio futuro: classe 2000, il difensore centrale argentino sembra essere l'erede di Gimenez che i colchoneros possono crescere con calma in casa, proprio come fatto con l'uruguaiano, ora considerato uno dei più grandi difensori al mondo. Alle spalle di Godin e Savic, più esperti, l'argentino potrà dimostrarsi un valido rimpiazzo ai titolari ma senza avere sulle spalle la pressione di una maglia da titolare biancorossa.

Nome: Nehuen Perez

Data di nascita: 24 gennaio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Atletico Madrid

Assomiglia a: Jose Maria Gimenez