Un talento al giorno, Nicolas Raskin: il capitano del Belgio che verrà

Il calcio belga continua a sfornare talenti di belle speranze. Oggi parliamo di Nicolas Raskin, capitano della Nazionale Under 17 dei Diavoli Rossi. Centrocampista centrale, cresciuto prima nello Standard Liegi e poi nell'Anderlecht, appartiene adesso al Gent e ha già esordito tra i professionisti. Dopo essere entrato in pianta stabile nel giro della prima squadra, Raskin lo scorso 10 febbraio ha assaporato infatti per la prima volta la massima divisione del suo Paese con sette minuti giocati nella vittoria contro il Sint-Truiden. Dotato di ottimi mezzi tecnici e di una grande visione di gioco, è il classico regista che inizia la manovra. Figlio dell'ex calciatore Thierry Raskin, la promessa classe 2001 è senza dubbio destinata a far parlare a lungo di sé.

Nome: Nicolas Raskin

Data di nascita: 23 febbraio 2001

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Gent

Assomiglia a: Kevin De Bruyne