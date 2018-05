Un talento al giorno, Okechukwu Godson Azubuike: muscoli per la Nigeria

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un po' Obi un po' Kanté, il nigeriano Okechukwu Godson Azubuike è certamente un giocatore dal grande avvenire in Turchia, dove il Malatyaspor lo ha portato in estate affidandogli un ruolo da protagonista nel proprio centrocampo grazie a prestazioni sempre convincenti, che lo rendono uno degli esordienti con il più alto rendimento del campionato turco 17/18. Un campionato che spesso e volentieri ha lanciato, o rilanciato, giocatori africani relativamente sconosciuti, o in declino, e diventati proprio dalle parti di Istanbul interpreti eccellenti.

Nome: Okechukwu Godson Azubuike

Data di nascita: 19 aprile 1997

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Malatyaspor

Assomiglia a: Joel Obi