Un talento al giorno, Oladapo Afolayan: la Land Rover del West Ham

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Arriva da Solihull, piccola città della contea delle West Midlands, in Inghilterra nota soprattutto per la sede della Land Rover: ma Oladapo Afolayan è un giocatore dalle indubbie qualità, che hanno spinto il West Ham ad un investimento immediato per portarlo a Birmingham e strapparlo alla concorrenza di numerose società britanniche. Trattasi di un attaccante dalla straordinaria generosità, ma capace anche di fare male, eccome, col suo sinistro potente e preciso. Di chiarissima origine nigeriana, vanta anche un passaporto inglese, il che lo rende ancor più appetibile per ogni formazione europea.

Nome: Oladapo Afolayan

Data di nascita: 1 gennaio 1997

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: West Ham

Assomiglia a: Nwankwo Kanu