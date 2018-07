Un talento al giorno, Oumar Gonzalez: una roccia in difesa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Negli ultimi anni la Francia è diventata una vera e propria fucina di talenti. Uno dei prospetti più interessanti del calcio francese è senza dubbio Oumar Gonzalez, classe '98 che si è messo in luce con il Metz: difensore roccioso, fa del senso della posizione e dell'anticipo le sue armi migliori. Non è velocissimo, ma compensa con la forza fisica e con l'elevazione, che lo rendono pericoloso anche in fase offensiva.

Nome: Oumar Gonzalez

Data di nascita: 25 febbraio 1998

Nazionalità: francese

Squadra: FC Villefranche-Beaujolais (in prestito dal Metz)

Ruolo: difensore centrale

Assomiglia a: Samuel Umtiti