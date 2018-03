Un talento al giorno, Pablo Maffeo: altro spagnolo in orbita City

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ennesimo spagnolo in orbita City: il classe '97 Pablo Maffeo, laterale difensivo capace di giocare sia come centrocampista che come difensore, ha attirato su di sé l'attenzione del Manchester City nel 2013, quando i celesti lo portarono in Inghilterra dall'Espanyol, grande fucina di talenti. Da lì in poi diversi prestiti al Girona, che lo ha cresciuto con grande attenzione in attesa di restituirlo alla casa madre: piccolo ma agile, l'iberico ha dimostrato di essere un terzino offensivo ma capace di farsi rispettare anche nella propria metàcampo.

Nome: Pablo Maffeo

Data di nascita: 12 luglio 1997

Nazionalità: spagnola

Squadra: Girona

Ruolo: laterale difensivo

Assomiglia a: Jordi Alba