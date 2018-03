Un talento al giorno, Pablo Moreno: il nuovo gioiello canterano

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Capacità di segnare in qualsiasi salsa e personalità da vendere: per questo e non solo le due squadre di Manchester stanno seguendo con molta attenzione il giovane talento del Barcellona Pablo Moreno, che sta impressionando nelle giovanili della squadra catalana. Prima punta atipica, è capace di fare reparto pur non essendo un gigante (raro esserlo a quindici anni): letale in velocità, ama giocare sul filo del fuorigioco e battere la difesa in tempestività, ma non disdegna di certo il gol di rapino o quello da fuori area. Un attaccante straordinariamente completo insomma, che ha a disposizione anche tutto l'impianto di gioco catalano.

Nome: Pablo Moreno

Data di nascita: 3 maggio 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Edinson Cavani