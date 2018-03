Un talento al giorno, Paulinho: il nuovo Robinho gioca al Vasco

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Velocità, dribbling e una stima enorme che si è conquistato in patria grazie alle 18 presenze da titolare messe in fila quest'anno con la Prima Squadra. Paulo Henrique Sampaio Filho, o più semplicemente Paulinho, è un esterno dotato di grande tecnica e atletismo che si è preso immediatamente l'attenzione dei media nonostante la carta d'identità sveli che si parla di un ragazzo di appena 17 anni. Un gioiello che il Vasco sta coltivando con le cautele del caso, attento a non farselo "rubare" prematuramente da un grande club europeo, come ad esempio è accaduto con Vinicius Junior.

Nome: Paulo Henrique Sampaio Filho

Data di nascita: 15 luglio 2000

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: esterno destro d'attacco

Squadra: Club Vasco da Gama

Assomiglia a: Robinho