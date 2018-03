Un talento al giorno, Petros Orfanidis: fantasia al potere

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Non solo nei grandi club si coltiva il talento, come dimostra il caso di Petros Orfanidis dello Xanthi: già colonna della Nazionale Under 21, dopo aver vestito a lungo quella dell'Under 19, il classe 1996 è un prodotto proprio del Settore Giovanile del club biancorosso. Nell'ultima stagione ha completato la sua trasformazione in un vero e proprio regista avanzato di centrocampo, arretrando di molto il proprio raggio di azione e concentrandosi più sulla costruzione del gioco che sulla finalizzazione dello stesso. In questo momento è diventato un perfetto interprete del 4-4-1-1, nella posizione del fantasista dietro l'unica punta.

Nome: Petros Orfanidis

Data di nascita: 23 marzo 1996

Nazionalità: greca

Ruolo: fantasista

Squadra: Xanthi

Assomiglia a: Sotiris Ninis