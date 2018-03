Un talento al giorno, Phil Foden: il futuro del calcio inglese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

"Siete fortunati, voi siete coloro i quali hanno visto la sua prima partita con la prima squadra del Manchester City", parole e musica di Per Guardiola lo scorso 20 luglio, quando al fianco di De Bruyne contro il Manchester United il tecnico dei Citizens schierò un giovanissimo centrocampista, classe 2000, prodotto dell'Academy e da sempre grande tifoso del City: stiamo parlando di Phil Foden, ovvero uno dei talenti più fulgidi dell'intero panorama europeo. Lo scorso 21 novembre ha fatto il suo esordio in Champions League, diventando il terzo millenial a giocare nella massima competizione europea. Foden è un centrocampista completo (con spiccate doti offensive), dotato di grandi lanci, dibbling e passaggi perfetti, ma quello che stupisce, soprattutto vista la sua giovane età, è la visione di gioco. Foden è un metronomo in mezzo al campo, fa girare la squadra come pochi sanno fare. Tutto qui? Assolutamente no, Foden ha un sinistro magico e calcia benissimo in porta con entrambi i piedi. Insomma, Guardiola forse aveva ragione. Il 20 luglio 2017 qualcuno ha visto nascere la stella del calcio inglese del domani.

Nome: Phil Foden

Data di nascita: 28 maggio 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: David Silva