Un talento al giorno, Philippe Sandler: centrale dai piedi molto educati

Personalità da vendere, caratteristiche da difensore molto promettenti e un futuro già scritto, al Manchester City, che lo ha "prenotato" in vista di giugno. L'Olanda di certo comincia a star stretta a Philippe Sandler, difensore di 21 anni che si sta mettendo in mostra già da mesi con la maglia del PEC Zwolle: per la capigliatura, ma non solo, ricorda un po' David Luiz. I piedi non sono certo da centrale difensivo, così come le sfuriate offensive che spesso e volentieri lo rapiscono, portandolo lontano decine di metri dalla propria linea arretrata. Una peculiarità che di certo dovrà cambiare con il passaggio nel calcio inglese.

Nome: Philippe Sandler

Data di nascita: 10 febbraio 1997

Nazionalità: belga

Ruolo: difensore centrale

Squadra: PEC Zwolle

Assomiglia a: David Luiz